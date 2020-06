Samsung Galaxy S20+ in edizione speciale per i fan del gruppo k-pop Bts (anche in Italia)

15 Giugno 2020 – 15:04

(Foto: Samsung)Dopo una lunga serie di rumors, Samsung ha tolto i veli dalla versione speciale Bts Edition dello smartphone top di gamma Samsung Galaxy S20+ e delle cuffiette Galaxy Buds+. Non cambiano ovviamente le caratteristiche hardware dei due gadget ordinabili anche dall’Italia, ma soltanto la parte cosmetica.

Sarà infatti il viola il colore predominante dei due dispositivi che si dedicano ai fan dell’omonimo gruppo musicale sudcoreano esponente di spicco attuale del movimento k-pop. La sfumatura caratterizzerà la scocca metallica dello smartphone – che avrà anche alcuni contenuti pre-caricati – e delle cuffie oltre che della loro custodia di ricarica che mostrerà anche il logo della band e l’iconografia con il cuore, sempre viola.

Samsung Galaxy S20+ è il performante top di gamma che ha debuttato la scorsa primavera con il suo display dynamic amoled qhd da 6,7 pollici di diagonale e 120 Hz di aggiornamento, processore Exynos 990 octa-core con 8 o 12 gb, memoria da 128 gb di tipo ufs 3.0, connessione 4g o 5g, altoparlanti Dolby Atmos, fotocamera quadrupla sul retro e batteria da 4500 mAh con ricarica veloce wireless. La versione Bts includerà temi dedicati e la piattaforma Weverse pensata per i fan otre che adesivi e schede fotografiche personalizzate.

(Foto: Samsung)Gli auricolari Galaxy Buds+ con ottimizzazione audio di Akg mettono a disposizione un altoparlante a due vie e anche loro nella versione Bts colorata di viola includono schede fotografiche in confezione.

(Foto: Samsung)Si potranno prenotare Galaxy S20+ Bts Edition e Galaxy Buds+ Bts Edition dal sito ufficiale a partire dal 19 giugno e fino all’8 luglio con uno sconto del 50% sulle cuffiette per chi li acquisterà entrambi. Il 9 luglio ci sarà l’uscita sul mercato, in occasione del settennale della fondazione dei Bts.

Non è stato ancora comunicato il prezzo ufficiale, ma alcune fonti parlano di 1049 euro per lo smartphone con a bordo 128 gb che da noi costa 1029 euro nella sua versione standard. È di 169 euro il costo degli auricolari Buds+ standard. Ricordiamo che c’è anche la versione Ultra di S20 che di recente si è visto anche nella personalizzazione militare indistruttibile.



