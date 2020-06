Pokémon Go non funzionerà più sui vecchi smartphone

15 Giugno 2020 – 15:03

Foto: pokemongolive.comNotizia poco gradevole per tutti i fan dei Pokémon che possiedono un dispositivo non molto recente, infatti, a breve non sarà più possibile giocare a Pokémon Go sui dispositivi Android a 32 bit.

E’ direttamente lo staff del videogioco ad annunciare sul sito ufficiale che all’inizio di agosto verrà distribuito un aggiornamento che interromperà il supporto per questa categoria di dispositivi e quindi, gli utenti non potranno più accedere – da tali dispositivi – al proprio account Pokémon Go, alle Pokémonete o agli oggetti presenti all’interno dello spazio Borsa.

“Rimuovendo il supporto per i dispositivi Android a 32 bit, possiamo semplificare il nostro processo di sviluppo e concentrare le risorse sul supporto di sistemi operativi e tecnologie più avanzati” è questa, secondo Niantic – la società statunitense impegnata a sviluppare il titolo -, la motivazione del cambiamento che verrà introdotto durante l’estate.

Stando alle informazioni riportate in una pagina del supporto ufficiale di Pokémon Go, i Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J2 e J3, i modelli Xperia X2 e X3 di Sony, Nexus 6, OnePlus One, Lg Fortune, HTC One (M8) e il Motorola Moto G di prima generazione sono solo alcuni dei modelli che, sfruttando l’architettura a 32 bit, saranno affetti dall’aggiornamento. Nessun richiamo, invece, per gli utenti iOS e coloro che utilizzano un dispositivo Android a 64 bit.

Gli allenatori interessati dall’update dovranno quindi munirsi necessariamente di un dispositivo di generazione più recente per continuare a giocare.

