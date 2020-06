Perché FaceApp torna di moda ogni anno (anche se è vecchia)

15 Giugno 2020 – 20:28

L’app sfrutta l’intelligenza artificiale per cambiare genere ai soggetti rappresentati nelle foto, ma non è la prima volta che finisce sotto i riflettori. Prima dei nuovi filtri che trasformano le donne in uomini (e viceversa) l’anno scorso era stata la volta di algoritmi capaci di invecchiare i soggetti.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech