Montanelli e le accuse che nemmeno la sua penna riuscirebbe a ribattere

15 Giugno 2020 – 15:03

Sulla statua di Indro Montanelli a Milano si stanno dicendo tante cose. Il dibattito, perlopiù, è tra chi considera il giornalista un pilastro della storia culturale italiana contemporanea e ritiene che dunque, nonostante i suoi “errori”, non ci si possa opporre alla celebrazione di un professionista che peraltro sbagliava in un contesto diverso da quello attuale. E chi, pur riconoscendo il professionista Montanelli, sottolinea come il cosiddetto “errore” – comprare una bambina abissina di 12 anni, sposarla e averci rapporti sessuali – sia troppo anche per gli anni Trenta e che dunque oggi è giusto che la memoria del grande Montanelli rimanga in tutta la sua grandezza, ma senza statua.

Ecco, entrambe queste versioni della polemica sono sbagliate. Perché se il matrimonio con la bambina, che non dobbiamo aver paura di bollare come pratica di razzismo e stupro, è già di per sé una macchia indelebile nella vita del giornalista, ci sono molti altri aspetti che hanno caratterizzato la sua carriera in quegli anni e nei decenni successivi che invece che redimere quell’”errore”, non fanno altro che amplificarlo e dargli uno sfondo. E che dunque riscrivono totalmente la storia mainstream del giornalista.

“Non si sarà mai dei dominatori, se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza. Non si può. Non si deve”, scriveva il giornalista nel 1936. Era ancora il Montanelli fascista, attratto da Benito Mussolini e vicino al regime, da cui poi si allontanò fisicamente ma le cui idee, il cui seme, rimasero in qualche modo nella sua testa per il resto della vita. Perché solo così si possono spiegare suoi contributi arrivati a distanza di anni da quell’esperienza giovanile, scritti originali o ritorni su quella fase della vita, senza che mai venissero prese le distanze dalle azioni commesse.

Era il 2000, per esempio, quando in un articolo raccontava del “leasing” con cui aveva comprato settant’anni prima la dodicenne abissina, bollando come imbecilli coloro che non riconoscevano come in quella parte di mondo a 12 anni si era già donne e a 20 già vecchie. Negli 1995 invece, nel corso di una polemica con il direttore ebreo del Tg2 Clemente J. Mimun su una copertina del suo quotidiano La Voce che ironizzava sul nazifascismo, Montanelli scrisse un editoriale in cui si chiedeva in che modo gli ebrei entrassero in quel discorso, in quanto nemmeno Hitler aveva mai potuto negare che anch’essi fanno parte della razza bianca. Un delirio confusionario che se da una parte sembrava quasi assolvere in qualche modo il dittatore tedesco dalla sua crociata anti-ebraica, dall’altra cadeva in quel solito errore di stampo nostalgico del parlare delle razze quando, si sa, le razze non esistono.

Negli anni Sessanta invece il giornalista, commentando le rivolte per l’iscrizione di un afroamericano all’università di Oxford, scrisse che per quanto la sollevazione segregazionista fosse un errore, “tuttavia questo errore e questo sopruso sono stati un eccesso di difesa ispirato da una preoccupazione che purtroppo è legittima: quella della salvaguardia biologica della razza bianca”. Sempre in quegli anni, peraltro, Montanelli rilasciava un’intervista a Le Figaro Littéraire in cui diceva: “Ah! La Sicilia! Voi avete l’Algeria, noi abbiamo la Sicilia. Ma voi non siete obbligati a dire agli algerini che sono francesi. Noi, circostanza aggravante, siamo obbligati ad accordare ai siciliani la qualità di italiani“. Molte edicole dell’isola esposero cartelli in cui annunciavano che non avrebbero più venduto giornali contenenti suoi articoli, rendendo di fatto Indro Montanelli un precursore di Vittorio Feltri più che il simbolo del grande giornalismo italiano.

Sono solo alcuni episodi, sparsi nel tempo, della figura e del pensiero del “grande” Indro Montanelli. Testimonianze che rendono il matrimonio colonialista con una dodicenne solo una tessera di un puzzle ben più ampio, dove al passare dei decenni continuavano a emergere tracce di razzismo, suprematismo, antimeridionalismo. Tracce del Montanelli fascista, insomma. L’interrogativo più esatto è allora quello con cui Mimun aveva terminato il suo sfogo nel 1995: Montanelli è ancora fascista? Un dubbio che, a rileggere la sua letteratura oggi, appare legittimo. Anche per le ombre che ci sono sulle parti più esaltate del personaggio, come quella militanza antifascista dopo la rottura con il regime che a posteriori sembrò essere più un elemento di facciata e su cui il giornalista non accettò mai di fare chiarezza.

Tutto questo può definirsi un simbolo di libertà, un esempio per l’Italia, una figura da idolatrare con simboli fisici come può essere una statua? La risposta è no, e lo è ancora di più oggi, nelle settimane in cui finalmente la sollevazione antirazzista partita dagli Stati Uniti con la morte di George Floyd ha assunto un carattere globale. La statua di Montanelli, già ingombrante in una città a cui piace raccontarsi come paladina dei diritti civili e che peraltro ha fatto erigere quella statua solo una manciata di anni fa, diventa ancora più ingombrante oggi. Se la statua vuole raccontarci il lato eccezionale del giornalista Montanelli e farne un’icona, la sua imbrattatura fa parte dello stesso processo di analisi del personaggio, un’analisi critica volta a svelarne i lati oscuri. La statua sporcata di rosso che abbiamo visto nelle scorse ore è allora forse il miglior modo di consegnare alla memoria la figura di Indro Montanelli: una persona che ha fatto la storia culturale dell’Italia del Novecento, ma una persona con tante macchie indelebili.

