Le stranianti foto della riapertura di Gardaland

15 Giugno 2020 – 15:04

Durante il weekend del 13 e 14 giugno ha riaperto Gardaland, primo parco divertimenti a spalancare nuovamente i cancelli dopo il lockdown. Gli ingressi all’area, come succede per qualsiasi altra attività, resteranno contingentati durante l’estate, con un limite giornaliero fissato a 10mila persone; le mascherine obbligatorie in tutti gli spazi, anche all’aperto, e il distanziamento sociale rimarranno in vigore fino a nuovo ordine, così come l’obbligo di prenotazione online per gli ingressi.

Il riscontro del primo weekend non è stato per nulla negativo, nonostante le cose – come potete vedere dalle foto che abbiamo raccolto nella nostra gallery – sembrino un po’ stranianti. Ma forse è solo l’ennesimo cambiamento cui dobbiamo abituarci: a breve anche il Blue Tornado in mascherina non sembrerà più una stranezza.

