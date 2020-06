Intel CET, la sicurezza riparte da Tiger Lake

15 Giugno 2020 – 19:48

Intel Control-Flow Enforcement Technology (CET) è una misura con cui Intel conta di aumentare la sicurezza dei futuri device agendo a livello hardware.

The post Intel CET, la sicurezza riparte da Tiger Lake appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico