Immuni, l’app per il contact tracing, è attiva in tutta Italia

15 Giugno 2020 – 18:05

I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell’Innovazione)Immuni, l’applicazione adottata dall’Italia per raccogliere dati utili al contact tracing dei contagi da coronavirus è diventata operativa su tutto il territorio italiano. Dopo il test effettuato nelle quattro regioni pilota – Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia – e gli oltre 2,5 milioni di download dagli store di Android, Huawei e Apple, l’app parte su scala nazionale. Immuni ha lo scopo di notificare ai suoi utilizzatori la possibilità di essere stati a meno di due metri di distanza, nei 14 giorni precedenti, da un soggetto risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Come funziona?

L’applicazione è a uso volontario e i dati dei suoi utenti sono protetti nel rispetto della privacy garantendone l’anonimato. All’atto pratico l’applicazione genera un codice in modo casuale che viene scambiato, tramite bluetooth low energy, con i dispositivi di altri utenti Immuni con cui si viene in contatto.

Chi risulta positivo al tampone può scegliere di caricare sul server dell’applicazione l’esito del test, in modo da far pervenire una notifica anonima agli utenti con cui ha avuto contatti ravvicinati. Attraverso il bluetooth l’applicazione riesce a tenere traccia del possibile contatto avvenuto senza però conoscere l’identità del soggetto positivo né la posizione geografica dell’eventuale contatto.

Il test effettuato dalle quattro regioni pilota è servito per correggere gli eventuali bug e rodare il sistema prima dell’effettivo lancio nazionale. In Liguria nei giorni scorsi tre utenti risultati positivi hanno attivato il sistema di notifica.

Al momento sono oltre 2,5 i milioni di utenti che hanno scaricato l’applicazione. Per il ministro dell’innovazione Paola Pisano, che ha gestito la partita dell’app, sviluppata dalla società milanese Bending Spoons e basata su un protocollo di Apple e Google, “maggiore è il numero delle persone che scarica l’app e maggiore è la possibilità che si sia avvisati qualora si entri in contatto con un caso positivo”.

Non tutti i dispositivi, però, supportano l’applicazione pertanto è utile consultare il sito di Immuni per maggiori informazioni. In alternativa esiste un servizio di assistenza tecnica al numero verde 800912491, attivo dalle 7 alle 22.

