Dispositivi a rate zero interessi con Apple Card

15 Giugno 2020 – 19:48

Finanziamento a tasso zero per gli utenti USA che comprano un dispositivo della mela morsicata con la carta di credito di Apple e Goldman Sachs.

The post Dispositivi a rate zero interessi con Apple Card appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico