Bug, W10 May 2020 Update e Chrome: chi sei?

15 Giugno 2020 – 13:48

Un bug legato al May 2020 Update di Windows 10 provoca la cancellazione delle credenziali a ogni avvio: colpiti Chrome, OneDrive e altri software.

The post Bug, W10 May 2020 Update e Chrome: chi sei? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico