845GB di chat e foto esplicite: la scoperta

15 June 2020 – 19:29

20 milioni di file, screenshot di chat e foto esplicite, coinvolgenti oltre 100.000 persone: è questa l’incredibile scoperta di 845GB di dati su AWS.

