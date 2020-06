5 dolci diventati mitici grazie alle serie tv

15 June 2020 – 15:13

A chi non è capitato di guardare una delle proprie serie preferite e ritrovarsi con la voglia di assaggiare le bevande e le pietanze consumate dai protagonisti in uno o più episodi? Che siano dolci famosi e piuttosto comuni, come i chocolate chip muffin di Grey’s Anatomy, oppure torte “internazionali” tipo quella con le praline (sempre di) cioccolato di Una mamma per amica, o, ancora, il risultato di ricette meno diffuse (e invitanti, almeno ai più) come la torta rovesciata all’ananas di Mad Men, tutti sono diventati iconici per gli spettatori del piccolo schermo. C’è chi sogna di assaggiare la fantomatica (e tossica) birra romulana di Star Trek e chi desidera i dolci strambi di Rachel di Friends, mentre altri hanno tratto ispirazione dai piatti visti in televisione e vi si sono cimentati. Ecco alcuni dei dolci più iconici delle serie tv.

1. La crostata di ciliegie di Twin Peaks

La cherry pie – la crostata di ciliegie – di Twin Peaks è probabilmente il dolce più conosciuto del piccolo schermo. Assieme al “caffè dannatamente buono”, di cui l’agente speciale dell’Fbi Dale Cooper va matto, e alla distesa di ciambelle che puntualmente accoglie lo sceriffo Truman e i colleghi Andy e Hawk ogni mattina, è la fonte di gioia maggiore del soggiorno dell’entusiasta poliziotto di città in trasferta nella località immersa tra le foreste per indagare la morte di Laura Palmer.

La torta di ciliegie è in realtà piuttosto comune negli Stati Uniti, ma la sua presenza costante nella serie di culto di David Lynch, servita dalle cameriere (una più bella dell’altra) della tavola calda frequentata assiduamente da Cooper (il Double R), ha scatenato un tale interesse da parte dei fan che nel cofanetto dvd di Twin Peaks del 2018 è stato inserito uno speciale che ne fornisce anche la “ricetta segreta” e come prepararla.

2. I pop tart di Una mamma per amica

In campo alimentare, Gilmore Girls (Una mamma per amica) è una delle serie più rilevanti mai prodotte dalla televisione americana: la passione inarrestabile della protagonista Lorelai per il cibo spazzatura, e in generale per qualsiasi alimento programmato per disintegrarti il fegato, far schizzare la glicemia e quadruplicarti il colesterolo, rientra abitualmente nella dieta delle protagoniste. madre e figlia consumano a colazione, pranzo, cena e durante le serate trascorse davanti alla televisione, torte al cioccolato (con le praline), Sandwich (Montecristo) imbottiti all’inverosimile, pop-corn affogati nel caramello e i fantomatici pop tart. Questa sorta di biscotti dolcissimi ripieni di zuccheri e glassati sono reperibili in Italia nei negozi specializzati in prodotti confezionati americani ma, in verità, ai palati nostrani risultano per lo più… stomachevoli.

3. I cupcake di 2 Broke Girls



Queste deliziose tortine in miniatura faranno la fortuna delle due protagoniste di questa adorabile sitcom, incentrata su una ragazza proletaria e la sua migliore amica, una ex riccona squattrinata. Max e Caroline sbarcano il lunario servendo ai tavoli di una tavola calda newyorkese, ma sognano di fare fortuna vendendo gli strepitosi cupcake di Max (Max’s Homemade Cupcakes), venduti nel retrobottega del locale. La passione nostrana per questi dolcetti glassati, farciti e decorati in tantissime declinazioni – con o senza cioccolato, con o senza granella, con o senza glassa –, che molti di noi avevano visto prima solo al chiosco della stazione di King’s Cross a Londra, è scoppiata proprio nel periodo di debutto dello show, ma per i serie-dipendenti questi resteranno sempre i veri protagonisti di 2 Broke Girls.

4. Le jelly baby di Doctor Who



Per quello che a oggi è uno dei fandom più fedeli e accaniti legato al mondo della serialità, i dolci più celebri della tv sono senz’altro le jelly baby. Questa caramelle gommose britanniche, che spopolavano sin dal loro debutto nella terra d’Albione a ridosso della fine della Prima guerra mondiale, sono uno degli snack preferiti del Quarto Dottore (ma già il Secondo fu avvistato mentre li mangiava). La passione per i cibi terrestri (in strane combinazioni, come i bastoncini di pesce con la crema) di questo alieno, che viaggia nel tempo e nello spazio, è più evidente proprio negli episodi con Tom Baker visti dai più in Italia sulla Rai nella prima metà degli anni ’80, dove lo si vede mentre ne ingurgita (e, gentilmente, ne offre) in dosi generose.

Anche l’Ottavo Dottore, protagonista di un film tv, ne fa uso, perché lo aiutano a pensare, questo in virtù dell’impegno che ci vuole a masticare gli omini gelatinosi che ricordano molto i Gummy Bear reperibili in Italia. Pure il Maestro (la nemesi del Dottore) è stato visto addentarli (e offrirli altrettanto generosamente), mentre si godeva lo sterminio della razza umana.

5. Le meringhe ai lamponi di Downton Abbey



I britannici non hanno mai goduto, almeno fino al secolo scorso, di grande fama per la loro cucina, ma il period drama (la serie in costume), che nel XXI secolo si è attestato come il più amato, ha attirato parecchio l’attenzione sui sontuosi piatti presentati alle cene di casa Crawley, tanto che c’è un corposo manuale (il ricettario ufficiale di Downton Abbey) ispirato proprio ai piatti preparati dalla talentuosa Mrs. Patmore. La strepitosa meringata di lamponi, che infatti figura tra i dolci del libro, era la protagonista di un episodio in cui la cuoca perdeva le staffe proprio perché non gliela lasciavano cucinare. Alla fine, con le sue forme morbide bianche e rosa, sarebbe ricordata come uno dei dolci più appetibili della storia della tv se all’ultimo momento non ci fosse stato sparso sopra del sale…

