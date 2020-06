Zoom e ban: confermate pressioni dalla Cina

13 June 2020 – 10:30

Gli account degli attivisti di piazza Tienanmen sono stati sospesi da Zoom in seguito alle richieste ricevute dalle autorità di Pechino.

