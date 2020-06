Immuni, tre positivi: le prime notifiche in Liguria

13 June 2020 – 9:52

Prime tre app Immuni registrate come positive in Liguria, avviando così di fatto il processo a poche ore dall’apertura a tutta Italia.

