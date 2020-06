GIPHY: l’antitrust UK sull’acquisizione di FB

13 Giugno 2020 – 13:48

Nel Regno Unito la Competition and Markets Authority ha avviato un’indagine formale per far luce sul passaggio di consegne da 400 milioni di dollari.

Fonte: Punto Informatico