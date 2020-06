Zoom ha censurato alcuni manifestanti cinesi

12 Giugno 2020 – 14:28

Dopo una video riunione di commemorazione per i fatti di piazza Tienanmen l’account degli organizzatori è stato sospeso. Zoom ha affermato che il provvedimento è stato preso per attenersi alle leggi cinesi, dal momento che alcuni partecipanti seguivano l’evento dal Paese asiatico. In almeno un altro caso la censura è stata però preventiva.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech