The Last of Us 2 è un capolavoro di narrativa che rende giustizia alla comunità LGBTQ

12 Giugno 2020 – 11:28

Quello di The Last of Us 2 è un manifesto. Prima di tutto videoludico, per l’incredibile narrazione che lo contraddistingue. E poi sociale, per la sua rappresentazione fluida di personaggi gay. Che per la prima volta nella storia dei videogiochi si prendono il ruolo di protagonisti.Continua a leggere



Quello di The Last of Us 2 è un manifesto. Prima di tutto videoludico, per l’incredibile narrazione che lo contraddistingue. E poi sociale, per la sua rappresentazione fluida di personaggi gay. Che per la prima volta nella storia dei videogiochi si prendono il ruolo di protagonisti.

Continua a leggere Quello di The Last of Us 2 è un manifesto. Prima di tutto videoludico, per l’incredibile narrazione che lo contraddistingue. E poi sociale, per la sua rappresentazione fluida di personaggi gay. Che per la prima volta nella storia dei videogiochi si prendono il ruolo di protagonisti.

Fonte: Fanpage Tech