Svelate le due versioni della PlayStation 5

12 Giugno 2020 – 9:03

(Foto: Sony)Ps5 è finalmente ufficiale: Sony ha tolto i veli dal design della console di nuova generazione oltre che dalle due configurazioni con le quali si presenterà a fine anno sui mercati internazionali. Lo ha fatto a margine dell’atteso evento – rinviato per via di coronavirus Covid-19 e poi proteste negli Usa – che ha svelato i 28 giochi che accompagneranno la nuova PlayStation nella prima fase del lancio.

Seguendo un tracciato segnato da Microsoft con Xbox One S e in perfetta sintonia con un mercato sempre più orientato al cloud e allo streaming, si potrà optare per una Ps5 classica con drive ottico blu ray 4k oppure una chiamata Ps5 Digital Version che funzionerà connessa senza dischi. Ancora non comunicato il prezzo, ma ci sono già proiezioni interessanti, facciamo il punto.

Il design di Ps5



Dopo una lunga attesa alleggerita dalla diffusione di specifiche hardware e funzionalità ufficiali, Sony mostra finalmente la nuova Ps5 che riprende le linee del controller DualSense ufficializzato qualche tempo fa dunque prediligendo il contrasto tra il bianco predominante della scocca, ma lasciando ampio spazio al nero, che va a ricoprire tutta la sezione centrale destinata all’areazione dei componenti interni.

(Foto: Sony)Il tocco di colore è garantito da led blu che creano riflessi sui bordi bianchi rialzati circostanti. Si potrà piazzare la console in piedi oppure in orizzontale, poggiata su uno stand nero.

Gli accessori ufficiali di Ps5

(Foto: Sony)Mostrati anche gli accessori ufficiali che riprendono le medesime linee della console e del controller. Le cuffie Pulse 3d supportano audio tridimensionale e doppio microfono con cancellazione del rumore. La webcam hd a doppie lenti riprende le sessioni di gaming in full hd. Il telecomando integra microfono per i comandi vocali e la base di ricarica DualSense può fare il pieno a due controller contemporaneamente.

I giochi di Ps5



Saranno 28 i giochi che accompagneranno Ps5 dal momento del lancio ai mesi immediatamente successivi con ben nove di casa ossia sviluppati dagli PlayStation Studios con tra i grandi nomi Gran Turismo 7, Horizon The Forbidden West e Demon’s Souls senza dimenticare Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Resident Evil Village, Project Athia e Ghostwire: Tokyo tra quelli di parti terze.

Ecco l’elenco completo:

Astro’s Playroom

Bugsnax

Deatloop

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Goodbye Volcano High

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Hitman 3

Horizon The Forbidden West

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Nba 2K21

Oddworld Soulstorm

Pragmata

Project Athia

Ratchet

Resident Evil Village

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Solar Ash

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless

Naturalmente tra i giochi già noti capeggiano Gta 5 con la sua parte online e Nba 2K21, che forniranno prestazioni tutte da assaporare.

Il prezzo di Ps5

(Foto: Sony)Ancora non comunicati i prezzi dei due modelli. La previsione più ottimistica vede a 499 euro la versione senza drive ottico e a 599 euro quella con, mentre le stime meno accattivanti alzano rispettivamente a 599 euro e 699 euro i cartellini. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali per il mercato italiano che accoglierà anche Xbox Series X nello stesso periodo.

