Si parla già di Surface Laptop 4 e Surface Go 3

12 Giugno 2020 – 19:49

I predecessori sono freschi di lancio, ma già spuntano le prime indiscrezioni a proposito dei futuri Surface Laptop 4 e Surface Go 3 di Microsoft.

The post Si parla già di Surface Laptop 4 e Surface Go 3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico