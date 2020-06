Se fai una ricerca su Facebook, ora trovi anche i link a Wikipedia

12 Giugno 2020 – 18:03

Facebook (immagine: Gabriele Porro)L’obiettivo è sempre lo stesso: tenere il più possibile gli utenti di Facebook dentro la piattaforma. Così il social network sta studiando un nuovo sistema per rimpiazzare le ricerche che un utente farebbe su Google o Wikipedia con una navigazione interna alla sua piattaforma. E per farlo sta testando un pannello laterale ai risultati delle ricerche che emula, in tutto e per tutto, quello di Google in cui compaiono le informazioni delle fondi più autorevoli. Wikipedia in primis.

L’idea è che quando un utente vuole saperne di più su un film, un cantante famoso o un atleta, non esca dal social network per interrogare un motore di ricerca, ma si rivolga a Facebook Search. Sarà poi l’algoritmo di Menlo Park a fornire tra i risultati, oltre ai link a pagine personali, fan club e post sul social network, un rimando ad autorevoli fonti esterne, tra cui la più importante enciclopedia del web.

La funzione è già in fase di test per gli utenti iOS, desktop o web mobile, per alcune ricerche collegate a film, cantanti, attori, atleti e personaggi d’interesse pubblico. Facebook ha confermato a TechCrunch che la funzionalità è stata attivata come test per gli utenti di lingua inglese e Wired, curiosando sul social network, ha riscontrato che anche in Italia compare il riquadro informativo di Wikipedia, con un rimando alla versione in lingua inglese.

Risultati delle ricerche su Facebook a confronto. Joker mostra le informazioni provenienti da Wikipedia, Parasite no (fonte: Screenshot da Facebook)Al momento la funzionalità non funziona su tutte le ricerche. Per esempio, digitando Joker nella barra della ricerca di Facebook il social network mostra il pannello informativo sul dedicato al film con protagonista Joaquin Phoenix. Mentre con Parasite non si attiva il nuovo servizio. Lo stesso accade nel campo della politica: vale per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma non per altri politici. Bisognerà attendere per conoscere i risultati di questa fase di test e l’implementazione di questa funzione anche in altre lingue.

