Ps5, il design divide i fan: piace o non piace?

12 Giugno 2020 – 12:03

Non c’è dubbio che con il design di Ps5 i fan si siano divisi in modo netto tra chi promuove linee, sfumature e dettagli audaci e chi invece ha bocciato quello che viene definita come un’estetica un po’ tamarra e non propriamente originale. Abbiamo raccolto nella gallery in alto i fotomontaggi e le immagini più divertenti apparse nelle scorse ore per in qualche modo celebrare la nuova console della quale ormai sappiamo tutto.

Ricordiamo che Ps5 punta sul contrasto tra bianco e nero rispettivamente della porzione centrale dove è situato anche il sistema di areazione e della porzione esterna. A dare un tocco di colore ci pensa l’illuminazione led che riflette peraltro su uno dei dettagli più presi in giro dai burloni del web: le due alette che si alzano simmetricamente per poi formare una sorta di apertura.

https://twitter.com/wordpressdotcom/status/1271192667314024448

Proprio questo particolare è stato avvicinato al becco di Paperino oppure al colletto del vestito di numerosi protagonisti di manga o di personaggi di videogames o ancora di figure note universalmente come Grimilde la regina malvagia di Biancaneve o immagini cinematografiche come l’Occhio di Sauron del Signore degli Anelli.

(Foto: Twitter)Qualcun altro ci ha visto similitudini architettoniche con campus universitari, edifici futuristici o ancora il celeberrimo Barclays Center, stadio di casa dei Brooklyn Nets e New York Islanders. E che dire dell’immagine di copertina con la Ps5 che diventa una portaerei giocattolo?

Tra i dispositivi già in commercio da diverso tempo che rimandano a Ps5 ci sono modem come quelli prodotti da Linksys (nel caso edulcorati da due fogli A4 per lato), ventilatori verticali, macchine del caffè in capsule, vecchi pc tower fino alla Nintendo Wii e alla Bmw i8.

Insomma la fantasia come al solito non è mancata. Anche la rivale Xbox Series X, seppur con un design più classico e meno ardito, non era stata immune dagli sfottò. Molti utenti l’avevano per esempio paragonata a un moderno frigorifero e Microsoft aveva colto ironicamente la palla al balzo twittando lei stessa l’immagine qui sopra che ne paragona dimensioni e linee.

