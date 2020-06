Monitor curvo Samsung 32 pollici in sconto del 34%

12 Giugno 2020 – 13:49

Il monitor curvo da 32 pollici di Samsung, ideale per lavorare in modalità multitasking, è in forte sconto su eBay in occasione della Tech Week.

The post Monitor curvo Samsung 32 pollici in sconto del 34% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico