Le foto dei fenicotteri rosa che hanno “invaso” Mumbai

12 June 2020 – 12:19

Sono arrivati tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, proprio mentre in India iniziava il lockdown per il contenimento dell’epidemia di coronavirus, e non hanno più abbandonato gli enormi acquitrini alle spalle dei quartiere residenziale di Mumbai: si tratta di numerosi fenicotteri rosa che hanno attirato l’attenzione di media e residenti.

Nonostante in molti abbiano provato a raccontare l’episodio come l’ennesimo esempio di riscossa della natura che si riprende i propri spazi nelle città in isolamento – ne è piena la letteratura giornalistica degli ultimi mesi – questi animali da anni raggiungono la metropoli indiana stazionando nei corsi d’acqua per qualche mese. È vero anche, come affermato dalla Bombay Natural History Society, che quest’anno l’incremento di esemplari si attesta intorno al 25%, dato che però c’entra relativamente con l’attività umana. Anche perché, a distanza di settimane, con l’allentamento delle misure di restrizione e il ritorno al caratteristico caos cittadino, i fenicotteri rimangono lì beati, come potete vedere nelle foto raccolte nella nostra gallery.

