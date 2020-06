La storia dell’arte è anche la storia dei cambiamenti climatici

Appena dodici giorni dopo l’inizio della guerra civile americana, nel 1861, fu presentato, in mostra a New York, il monumentale dipinto di Frederic Edwin Church intitolato The Icebergs. Era una rappresentazione del paesaggio artico che Church aveva osservato di persona durante un viaggio di navigazione lungo la costa del Newfoundland in Canada. Il paesaggio nordico era selvaggio, indomabile, intatto. Gli iceberg nel dipinto sono taglienti, dominano lo spazio e l’essere umano. Per rappresentare ulteriormente la fragilità umana di fronte a un paesaggio così maestoso, Church aggiunse successivamente in primo piano l’albero spezzato di una nave. “È l’opposto di quello che ci dicono i moderni dipinti di ghiaccio”, ha spiegato in un’intervista alla Bbc Karl Kusserow, curatore d’arte americana al Princeton University Art Museum. “Le opere d’arte successive riguardano lo scioglimento del ghiaccio a causa di ciò che [noi esseri umani] abbiamo fatto”.

Erano gli anni ’60 del diciannovesimo secolo e il cambiamento climatico antropico non scioglieva i ghiacci come accade oggi. Da allora, il paesaggio artico è cambiato radicalmente a causa del riscaldamento globale e, di conseguenza, è cambiata anche l’arte che li rappresenta. Il ghiaccio sta scomparendo.

Nell’arco di un secolo e mezzo, il rapporto tra l’essere umano e il ghiaccio si è capovolto. Oggi, a causa delle emissioni di CO2 che continuiamo a produrre, le temperature del permafrost – lo strato di terreno permanentemente ghiacciato che si trova nel sottosuolo di varie zone, specialmente ad alta latitudine – sono aumentate fino a registrare livelli record. Come conseguenza di tale riscaldamento, già in questo secolo scompariranno gli strati più superficiali del permafrost antico, con importanti conseguenze per il clima globale. Al circolo polare artico, la temperatura aumenta circa tre volte più velocemente rispetto al resto del mondo. È naturale, dunque, che le opere che oggi rappresentano i ghiacci ne evidenzino lo stato di precarietà.

(foto: Justin Sutcliffe © 2018 Olafur Eliasson)Ice Watch è un’installazione dell’artista danese Olafur Eliasson realizzata con due dozzine di blocchi di ghiaccio recuperati dopo il distacco dalla calotta glaciale della Groenlandia, collocati e lasciati a sciogliere nel 2018 davanti alla galleria d’arte Tate Modern a Londra. L’obiettivo era quello di richiamare l’attenzione dei passanti sullo scioglimento del ghiaccio artico. Eliasson usa spesso il ghiaccio nel suo lavoro per sensibilizzare e richiamare all’azione contro l’emergenza climatica attraverso un’esperienza diretta e tangibile. Ecco il capovolgimento: non è il ghiaccio a incombere tagliente e grandioso sull’uomo, ma è l’uomo a dominare il ghiaccio. Diventa un paesaggio glaciale frammentato, sfruttato, perduto.

Ma dell’arte che oggi rappresenta la natura non tutto ha a che fare con la perdita. Zaria Forman, artista americana, documenta il cambiamento climatico con i disegni a pastello e la sua arte esprime eleganza, bellezza, armonia. I paesaggi ghiacciati diventano un luogo silenzioso, lontano dal caos dell’umanità, un quadro di sublime quiete su tonalità di blu e grigi. “Il cambiamento climatico è probabilmente la più grande crisi che affrontiamo come società globale. Sento la responsabilità, come artista, di affrontare questo problema nel mio lavoro. Trasmetto la bellezza in contrapposizione alla devastazione dei luoghi minacciati. Se le persone possono sperimentare la sublimità di questi paesaggi, forse saranno ispirate a proteggerli e a preservarli”, ha detto Forman in un’intervista a Elle.

L’arte non è testimone solo del ghiaccio e del gelo. In uno studio del 2014, alcuni ricercatori in Grecia hanno suggerito che i colori dei tramonti dipinti dagli artisti del passato possono essere utilizzati per stimare i livelli di inquinamento atmosferico degli ultimi cinque secoli. “Abbiamo scoperto che, quando [gli artisti] dipingono i tramonti, è il modo in cui il cervello percepisce i verdi e i rossi a contenere importanti informazioni ambientali”, ha spiegato il ricercatore Christos Zerefos, professore di fisica dell’atmosfera all’Accademia di Atene.

Gli storici dell’arte oggi si interrogano sulle opere d’arte del passato. Com’è cambiato il nostro rapporto con la natura? In che modo l’essere umano ha alterato le condizioni naturali del nostro pianeta? Non è una caso che la nostra concezione della natura sia radicalmente cambiata nell’ultimo secolo. Un concetto che esprime questa trasformazione è lo shifting baseline syndrome che indica quel processo per cui le persone percepiscono come naturale lo stato degli ecosistemi che appartiene alla loro infanzia. Ma quello che sfugge è che ciò che consideravamo normale durante la nostra infanzia era già uno stato di impoverimento ecosistemico. Il concetto di shifting baseline syndrome è nato nel 1969 con il manifesto Design With Nature dell’architetto paesaggista Ian McHarg, nel quale il paesaggio moderno veniva confrontato con quello delle popolazioni antiche.

Negli anni ’60 del Novecento è nato il movimento ambientalista statunitense. Nel 1962 è stato pubblicato Silent Spring della biologa Rachel Carson, un libro di denuncia sull’uso dei pesticidi e di altri agenti chimici come il ddt – “gli elisir della morte”. L’autrice ha dato voce alla sfida più grande del nostro tempo: la devastazione ambientale per mano dell’essere umano. Sfida che ha portato con sé non solo la lotta al cambiamento climatico, ma anche problematiche sistemiche di giustizia sociale. Allo stesso modo gli artisti di quel periodo hanno cominciato a produrre opere consapevoli della causa ambientale, opere che si spingevano oltre le tradizionali rappresentazioni romantiche del mondo naturale.

Ocean Landmark, della fine degli anni ’70, è un’installazione dell’artista canadese Betty Beaumont e sfida lo status quo romantico, La sua opera fa parte della land art, un’arte che viene realizzata dentro il paesaggio, nella terra stessa. Beaumont trasformò i rifiuti di carbone di una centrale idroelettrica in Ohio in 17mila blocchi rettangolari e li scaricò a 5 km dalla costa di New York. Il carbone raggiunse i 21,3 metri di profondità e si è posò sul fondo dell’oceano Atlantico, dove diventò un ibrido tra scultura e barriera corallina artificiale. Attraverso il riciclo, l’opera dona nuova vita a un rifiuto e anche se non può essere vista, poiché sommersa, è carica di un significato che va oltre l’elemento visivo dell’arte.

Spiral Jetty (foto: Adam Gray / Barcroft Media via Getty Images)Spiral Jetty è invece una scultura earthwork realizzata nell’aprile del 1970 e considerata l’opera più importante dello scultore americano Robert Smithson. Interamente in fango, cristalli di sale e rocce basaltiche, Spiral Jetty si trova sulla riva nord-orientale del Great Salt Lake nello Utah. L’opera forma una spirale che sporge dalla riva del lago in senso antiorario e, a seconda del livello dell’acqua, la scultura è a volte visibile e a volte sommersa. Inoltre, il colore rosso del lago, dovuto alla presenza di batteri e alghe resistenti al sale, dona all’opera un elemento ulteriore di variabilità naturale. L’opera si basa sul concetto di entropia, dal greco trasformazione: Spiral Jetty imita il ritmo della terra, si trasforma con la natura e l’ambiente di cui essa stessa fa parte.

Le popolazioni indigene hanno da sempre vissuto in armonia con i cicli naturali della terra, ponendosi in ascolto, proteggendola e ricorrendo a essa solo per quanto necessario senza depredare. Nel 2017, il Centro culturale di São Paulo ha esposto in mostra il saggio fotografico di Denilson Baniwa intitolato Relacionamento (Agro) Tóxico. Meu Coração é Orgânico. “Il mio cuore è organico”. Nato in un villaggio della regione del Medio Rio Negro, Denilson mescola elementi di cosmologia indigena con un’estetica contemporanea nella realizzazione di dipinti, fotografie e performance che denunciano le violenze contro le popolazioni indigene brasiliane. Il saggio fotografico vuole richiamare l’attenzione sulla contaminazione da pesticidi – un messaggio attuale, vista la recente approvazione di 290 nuovi pesticidi da parte dell’amministrazione del presidente Jair Bolsonaro.

Denilson usa l’arte per criticare la posizione di Bolsonaro anche su questioni ambientali come l’estrazione mineraria nelle terre indigene. Nel suo video Azougue 80, l’artista mangia esche da pesca accanto a un bicchiere pieno di mercurio (azougue in portoghese), il metallo tossico che contamina fiumi, compresi quelli dei territori indigeni. Per Denilson la connessione tra le cause indigene e quelle ambientali è indispensabile poiché sono profondamente interconnesse; senza l’una non può esistere l’altra.

Quest’anno il museo di Brooklyn ha inaugurato una mostra sul cambiamento ambientale nelle Americhe indigene con più di 60 opere d’arte degli ultimi 2.800 anni, da sculture antiche a trapunte realizzate a mano e gioielli. Intende ripercorrere la storia della colonizzazione e dello sfruttamento delle risorse naturali delle terre indigene anche attraverso la lente del cambiamento climatico e dello sfruttamento ambientale. Tema centrale è la deforestazione della più grande foresta pluviale del mondo in Brasile, abbattuta lo scorso autunno al ritmo di un campo da calcio ogni sei secondi, e che continua tuttora. Il cuore dell’esibizione è la differenza tra il rapporto con la natura delle popolazioni indigene e quello del resto del mondo: le popolazioni native sono un unico organismo con la propria terra.

L’incontro tra natura e essere umano, però, fuori dalla cosmologia indigena, diventa uno scontro sempre più discordante. Alcuni dipinti e disegni hanno permesso ai ricercatori in Svizzera di capire come si comportava il ghiacciaio di Grindelwald, situato nelle Alpi, dopo il 1600 e prima dell’invenzione della fotografia nel diciannovesimo secolo. Se si confronta l’estensione dei ghiacciai nei dipinti più antichi con le osservazioni attuali, si può dedurre quanto tempo un ghiacciaio è rimasto intatto prima del riscaldamento globale antropico. Questa analisi quindi può fornire risposte anche in merito alla velocità con la quale il ghiaccio si scioglierà in futuro.

In Hunters in the Snow (1565) del fiammingo Pieter Bruegel, tre uomini ricurvi dal freddo rientrano con i loro cani da una spedizione di caccia. Sono immersi in un paesaggio invernale ricoperto di neve. L’epoca in cui questo dipinto fu realizzato cade all’interno di un periodo di cambiamenti climatici naturali, oggi noto come Piccola era glaciale, avvenuta tra il quattordicesimo e il diciannovesimo secolo. Il 1564-65 viene citato proprio come l’inverno più freddo del secolo. Da questi eventi sono nati i cacciatori nella neve e le altre scene invernali di Bruegel.

C’è un punto fondamentale da non ignorare. Gli elementi che vediamo in un dipinto non costituiscono da soli un clima. Il cambiamento climatico non si riscontra su alterazioni meteorologiche locali, come pioggia o neve, ma su tendenze di fenomeni a lungo termine. Gli storici dell’arte, infatti, evidenziano che sono piuttosto i modi culturali con cui l’uomo vive quei climi e le loro rappresentazioni nell’arte che dovremmo osservare per comprendere il capovolgimento del rapporto essere umano-natura. L’arte apre una finestra sul nostro clima passato, presente e futuro, offre la possibilità di una comprensione diversa del nostro rapporto con la natura, al di là della sua dimensione fisica e scientifica, e fa luce sull’interferenza distruttiva dell’essere umano negli ecosistemi.

