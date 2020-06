Kit mouse+tastiera wireless a -60% su eBay

12 June 2020 – 16:12

Un kit con mouse e tastiera wireless da usare con il proprio computer è in offerta oggi su eBay con il 60% di sconto in occasione della Tech Week.

The post Kit mouse+tastiera wireless a -60% su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico