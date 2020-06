Kingston, la serie KC2500 arriva a quota 2TB

12 Giugno 2020 – 19:48

Nuovo modello di SSD da Kingston, che amplia la propria gamma KS2500 portando a 2TB la capacità massima disponibile senza compromessi sulla velocità.

The post Kingston, la serie KC2500 arriva a quota 2TB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico