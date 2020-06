Huawei P40 Pro+: più che uno smartphone, uno strumento per i creativi digitali

12 June 2020 – 12:02

Alzare l’asticella della qualità e delle specifiche tecniche è per Huawei ormai una procedura standard, una sorta di “marchio di fabbrica”. Il nuovo P40 Pro+ mostra tutta la capacità dell’azienda di Shenzhen di innovare e offrire ai consumatori un’esperienza d’uso gratificante, ponendo l’accento sul reparto imaging da sempre fiore all’occhiello della serie P. Vuole quasi superare il concetto stesso di smartphone puntando a qualificarsi come tool per i creativi digitali.

Potrebbe sembrare un’operazione per distogliere l’attenzione del consumatore sul tallone d’Achille dei prodotti di Huawei, l’assenza dei servizi Google che come noto sta creando non pochi problemi alla divisione capitanata da Richard Yu, ma come dice un motto popolare: “di necessità virtù”. Il ban continuerà per un tempo piuttosto imprevedibile, dunque bisogna guardare avanti.

Huawei sta dunque adottando una doppia strategia come dimostra chiaramente il P40 Pro+. Da una parte premere l’acceleratore sul suo Gallery Store facendolo diventare una credibile alternativa a quello di Google, dall’altra trasformare i prodotti top di gamma in qualcosa di diverso. Sia chiaro, il Huawei P40 Pro+ è e continua a essere uno smartphone con tutte le funzioni di un telefono, ma al tempo stesso vuole giocare la carta del dispositivo “aggiuntivo” (magari da affiancare a un altro), che serve per realizzare foto e video in mobilità.

Pur non potendo sostituire in tutto una reflex, una GoPro, una videocamera, il nuovo smartphone di Huawei offre ai creativi digitali un eccezionale tool tascabile, potente e sempre pronto all’uso. Le caratteristiche del reparto imaging confermano proprio le velleità di questo oggetto. La penta-camera Ultra Vision Leica del P40 Pro+ è dotata del sensore Huawei da 1/1,28 pollici in grado di supportare il pixel binning producendo pixel che misurano 2,44μm, quindi in grado di catturare la giusta quantità di luce in ogni situazione di scatto.

Inoltre l’esclusivo SuperZoom Array del Huawei P40 Pro+ è composto da due teleobiettivi 3x e 10x per lo zoom ottico e fino a 100x di zoom digitale, sfruttando al meglio l’avanzato design del periscopio con prismi che riflettono la luce. Sulla carta sembra molto anche la stabilizzazione dell’immagine fornita dalla combinazione con Triple OIS+AIS.

A essere stato potenziato è anche il reparto di “vanity imaging” equipaggiando il telefono con una doppia camera frontale, una da 32MP con messa a fuoco automatica e una fotocamera di profondità a infrarossi che aiuta a realizzare selfie con effetti bokeh sempre più naturali. I maniaci della personalizzazione possono anche utilizzare le funzioni AI Remove Passerby e AI Remove Reflection che rimuovono i soggetti indesiderati e i riflessi dall’inquadratura.

Notevoli possibilità creative vengono offerte anche ai videomaker capitalizzando le specifiche tecniche della Ultra-Wide Cine Camera da 40 Mpixel che raggiunge una sensibilità alla luce di ben 51.200 Iso. Insieme alla tecnologia SedecimPixel Fusion, che produce super pixel di 4,48 μm, il P40 Pro+ è in grado di registrare video luminosi e chiari di notte e in tutte le situazioni in cui la luce è piuttosto scarsa.

Non solo, ma la Cine Camera supporta anche la ripresa di contenuti hdr, la registrazione Ultra Slow-Motion 7680 fps e gli effetti bokeh in tempo reale per i video, simili ai risultati ottenibili con un obiettivo ad ampia apertura. La telephoto Camera può catturare filmati di alta qualità anche con lo zoom attivo e catturare video 4K time-lapse.

Ovviamente stiamo parlando di uno smartphone, e dunque è giusto ricordare che il Huawei P40 Pro+ monta un processore Kirin 990 5G, integra la tecnologia wifi 6 Plus a 160 Mhz ed è supportato da un taglio di memoria di 8+512 GB. Il display Oled è da 6,58 pollici, con refresh da 90 Hz, come gli altri modelli top è anche dual sim e IP68.

Disponibile in due varianti di colore Ceramic White o Ceramic Black, è disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 12 giugno, a un prezzo consigliato al pubblico di 1.399,90 euro su Huawei Store. Nei prossimi giorni sarà disponibile presso Huawei Experience Store di Milano, i negozi delle principali insegne della distribuzione specializzata, Amazon.it e i negozi degli operatori di telefonia. Tutti coloro che acquisteranno Il P40 Pro+ riceveranno in omaggio Huawei Freebuds 3 (valore commerciale 99,00 euro) e Huawei mini speaker (valore commerciale 29,90 euro), oltre a 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e 10 film on demand.

