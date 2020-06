Ecco il trucco per saltare le pubblicità nei video su Youtube

12 June 2020 – 18:19

Un bug dell’url permette di saltare le pubblicità di YouTubeUn bug dell’url di YouTube permette agli utenti non abbonati a YouTube Premium di evitare le pubblicità che compaiono nei video senza la necessità di installare degli ad-blocker. Il trucco funziona sia sulla versione desktop, sia su quella mobile (accedendo al browser e richiedendo la versione desktop dalle impostazioni).

A scoprire il bug è stato Unicorn4sale, un utente di Reddit che nel subreddit Webdev ha pubblicato la sua scoperta. Basta aggiungere un punto nell’url del video alla fine dell’host name (l’indirizzo del sito internet che parte con www e finisce con .it, .com, .org ecc) per far scomparire magicamente tutti gli annunci.

Ipotizziamo che l’url del video che vogliamo vedere senza pubblicità sia: https://www.youtube.com/videoqualunque. Se si aggiunge un punto fermo dopo l’estensione .com (quindi digitando https://www.youtube.com./videoqualunque) gli annunci pubblicitari spariscono.

“Si tratta di un caso limite comunemente dimenticato”, scrive Unicorn4sale su Reddit. Ogni tanto accade che “i siti web si scordano di normalizzare il nome dell’host” e questo si traduce in un bug. In questo caso questo difetto permette di aggirare gli annunci pubblicitari. Aggiungendo il punto alla fine dell’host name, l’utente riesce ad accedere a un dominio che in realtà non esiste, ma che permette al browser di navigare lo stesso nel sito internet desiderato.

Siccome, come spiega Unicorn4sale, “molti tra i siti più grandi utilizzano un dominio diverso per pubblicare annunci e media con una whitelist che non contiene il punto in più”, l’aggiunta del punto indirizza l’utente verso l’accesso privilegiato (chiamato in gergo whitelist) al sito eliminando così le pubblicità.

L’utente spiega anche che lo stesso trucchetto funziona anche per scavalcare il paywall imposto da alcuni siti. Ovviamente, ora che il trucco è stato svelato, è questione di tempo prima che il bug sia risolto e che questo utile hack divenga inutilizzabile.



