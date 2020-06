Crossing Swords e le altre nuove serie animate da inserire nella lista “da vedere”

BoJack Horseman, Rick and Morty, Bob’s Burger… Sarebbe lunghissimo l’elenco delle serie animate rivolte a un pubblico adulto che negli ultimi anni hanno ridefinito lo standard del genere. Sempre più psichedelici, complessi, ricchi di riferimenti alla cultura pop e all’attualità, questi lavori creano uno spazio ibrido pieno di potenzialità. E anche di successo: non a caso, di questi tempi le piattaforme streaming stanno puntando molto sull’animazione (di sicuro, anche perché non è stata più di tanto intaccata dal lockdown per il coronavirus, con lavorazioni agili da remoto). Allora, ecco i titoli più recenti, quasi tutti ancora inediti in Italia, ma da inserire nella lista “da vedere”:

1. Crossing Swords



Serie animata in Cgi creata da John Harvatine IV e Tom Root, noti per aver collaborato anche nella demenziale opera satirica, sempre animata, Robot Chicken. In un mondo medievaleggiante, pupazzetti di cartapesta sembrano aver preso vita. C’è Patrick, un villico che arriva per sua sfortuna (o fortuna) a fare da scudiero a un re sadico, sboccato e folle; il nuovo ruolo lo rende ulteriormente lo zimbello della famiglia, dove dominano invece criminali purosangue. Fra feste heavy metal che finiscono male, truffe assicurative e armature di carta-alluminio, Crossing Swords è una parodia del genere, ma soprattutto un compendio di riferimenti pop contemporanei piazzati in un contesto storico straniante. Notevole il cast di doppiatori: Nicholas Hoult, Luke Evans, Seth Green, Yvette Nicole Brown e Tony Hale. Il debutto: il 12 giugno negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu.

2. Solar Opposites



Dopo aver segnato un nuovo standard di assurdità nell’animazione per adulti, Justin Roiland, il creatore di Rick and Morty, ha realizzato con Mike McMahan una bizzarra produzione che ha fatto il suo debutto lo scorso 8 maggio (sempre su Hulu). Si tratta di Solar Opposites, incentrata su un’altra famiglia altamente disfunzionale composta, però, da alieni che si trasferiscono sulla Terra e vogliono farsi accettare, non senza difficoltà e problemi vari. I due adulti, Terry e Korvo, sono l’uno affascinato e l’altro estremamente disgustato dagli umani e i loro dissidi causeranno non poche catastrofi. Anche questa serie prevede distruzioni, nonsense, scene raccapriccianti e tanta tanta ironia tagliente. Certo, non si può notare come sia molto simile, graficamente e tematicamente, a Rick and Morty: c’è già chi è pronto a scommettere che, prima o poi, il professore matto e il suo buffo nipote sbucheranno anche qui da qualche portale interdimensionale.

3. Central Park



Altro celebrato autore di animazione televisiva e altro nuovo progetto in streaming: dal creatore di Bob’s Burger Loren Bouchard, che qui unisce le forze con Nora Smith e l’attore disneyiano Josh Gad, Central Park è disponibile (anche da noi in Italia) su Apple Tv+. La particolarità: ogni episodio è anche un piccolo musical. Al centro della trama c’è la famiglia Tillerman-Hunter, che vive nell’Edendale Castle di Central Park a New York. Il padre Owen è il goffo guardano del parco, mentre la madre Molly è una giornalista incastrata in pezzi sempre insoddisfacenti; assieme ai loro figli si ritrovano a dover sventare i bizzarri ma insistenti piani dell’ereditiera Bitsy Brandenham, che ha la voce di Stanley Tucci, intenzionata a conquistare il terreno del parco per farne dei condomini. Fra gli altri doppiatori-cantanti, lo stesso Gad, Kristen Stewart di The Good Place, Tituss Burgess di Unbreakable Kimmy Schmidt e Kathryn Hahn di I Love Dick.

4. Star Trek: Lower Decks



Continua la fortuna seriale di Star Trek: dopo lo spin-off Discovery, il grande ritorno di Patrick Stewart in Picard e l’annuncio del nuovo prequel Strange New Worlds, siamo in attesa di un altro tassello di questa longeva e prolifica saga fantascientifica. Si tratta di Star Trek: Lower Decks, una serie animata dai tratti decisamente comici, che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming americana Cbs All Access. Il punto di partenza è abbastanza sovversivo rispetto agli altri titoli del franchise: un team di assistenti tecnici di una delle navi spaziali meno importanti della Flotta stellare, figure che difficilmente avrebbero trovato spazio altrove. Alle prese con continui problemi, i protagonisti mettono in mostra gli aspetti più assurdi dell’organizzazione della nave stessa e talvolta riescono a risolvere (spesso per caso) situazioni che, ai piani alti, sembrano insormontabili. Lo showrunner è il già citato Mike McMahan.

5. I nuovi Looney Tunes



Concludiamo questa rassegna con una novità che è un salto nel passato: al debutto del servizio streaming americano Hbo Max, uno dei fiori all’occhiello del catalogo sono i nuovi Looney Tunes. Gli storici animali animati nati negli anni ’30 tornano adesso in un’ennesima versione rinnovata, cercando questa volta di fondere lo spirito originale con un’attualizzazione decisa (non ci sono più le armi o i riferimenti alla caccia, per esempio, per venire incontro alla sensibilità di oggi). Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti e Silvestro, Willie il Coyote e Beep Beep cercano sì di riprodurre la stravaganza delle origini, ma sono più smart e contemporanei. La formula, in ogni caso, sembra funzionare benissimo: secondo i primi dati, nonostante sulla stessa piattaforma ci siano titoli di grandissimo successo come Game of Thrones e Harry Potter, i Looney Tunes sono balzati al primo posto dei più visti.

