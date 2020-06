Computex 2020 è ufficialmente cancellato

12 Giugno 2020 – 16:48

Gli organizzatori della fiera taiwanese gettano la spugna, dopo aver spostato l’evento da giugno a settembre: appuntamento al prossimo anno.

Fonte: Punto Informatico