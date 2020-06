Cina, Russia e Turchia: il repulisti di Twitter

12 June 2020 – 16:03

Twitter elimina decine di migliaia di account legati a doppio filo alla propaganda statale di Cina, Russia e Turchia: i documenti sono pubblici.

