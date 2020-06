Chi è Orange, il nuovo operatore telefonico francese che arriva in Italia

12 Giugno 2020 – 18:03

Un negozio di Orange (foto di Issouf Sanogo/Afp via Getty Images)La francese Orange entra nel mercato italiano della banda ultralarga. E lo fa alleandosi Open Fiber, la partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti (Cdp), nata con l’obiettivo di completare il cablaggio del Belpaese, offrendo fibra spenta da affittare agli operatori. Ne approfitta, tramite la sua divisione Orange business services, il gruppo d’Oltralpe, che così fa il suo debutto nel mercato italiano.

Orange business services, tra i principali fornitori di servizi digitali per le aziende e privati a livello europeo, con un una base clienti di oltre 3mila attività, si appoggerà nel nostro paese alla rete di connessione ultraveloce gestita da Open Fiber, il terzo gruppo in Europa per quanto riguarda l’estensione della copertura in fibra ottica fino a casa (ftth) e principale fornitore di rete wholesale only.

“L’accordo con Orange business services testimonia la scelta chiara e inevitabile delle due aziende di puntare sull’ftth, tecnologia in cui sono entrambe sul podio europeo”, ha commentato l’amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa.

Orange guarda al tessuto delle aziende “con un modello di co-innovazione, al fine di mettere a punto servizi digitali innovativi a beneficio del business, dei dipendenti e dell’intera comunità”, spiega Francesca Puggioni, direttore generale Europa meridionale del gruppo.

L’offerta guarda alle imprese, con soluzioni di cloud, piattaforme per la gestione e l’analisi di dati e internet of things (Iot), appoggiate su una rete, quella di Open Fiber, che viaggia con una connessione fino a 100 Gigabyte al secondo sia in download che in upload. Ma questa collaborazione guarda anche al potenziamento dei servizi digitali e delle connessioni nell’ottica della creazione di città sempre più connesse, con servizi avanzati e dedicati alle esigenze dei cittadini e delle amministrazioni, oltre che alla digitalizzazione delle imprese.

