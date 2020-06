Su Facebook tornano in vendita le mascherine, ma non quelle chirurgiche o filtranti

11 June 2020 – 16:54

Il social network ha deciso di riammettere la vendita e la promozione di mascherine non certificate. I disposivi medici rimarranno banditi per impedire speculazioni, ma i prodotti in stoffa e lavabili possono tornare su Facebook a patto che non vengano spacciati come protezioni personali contro il contagio.



Fonte: Fanpage Tech