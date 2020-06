Sega, torna Alex Kidd su console e pc

11 June 2020 – 11:19

(Foto: Merge Games)Un altro graditissimo ritorno dal mondo dei videogiochi storici, questa volta si pesca dagli anni ’80 nella storia di Sega con Alex Kidd in Miracle World che si appresta a ritornare in auge grazie a una versione rinnovata nelle modalità di gioco e nella grafica. Sarà disponibile sia su console sia su pc dall’anno prossimo e presenterà anche una chicca per i nostalgici dell’originale.

La storia di Alex Kidd in Miracle World nasce nel 1986, anno in cui questo titolo piattaforma debuttò per Sega Master System riscontrando un grande successo. Pensato come anti-Super Mario di Nintendo, Alex Kidd è stata la mascotte di Sega prima del più fortunato Sonic.

La storia vedeva Alex alla ricerca del fratello Egle catturato da Janken il Grande combattendo contro mostri e boss di difficoltà crescente attraverso sedici livelli. Una delle peculiarità del gioco è la presenza della morra cinese durante i combattimenti.

Dopo una prima ricomparsa qualche anno fa per per Wii su Virtual Console e per PlayStation 3 su PlayStation Network, all’Ign Expo è stata annunciata la versione remake Alex Kidd in Miracle World Dx sviluppata dalla società Merge Games che si potrà giocare su Pc e su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.



Rispetto al gioco originale verranno introdotti nuovi livelli, dinamiche di gioco e boss, sarà ampliata la storia e sarà rivisitata la grafica rendendola più moderna, come si può apprezzare dal video mostrato durante l’evento. Per chi ha nostalgia della versione originale si potrà giocare con la modalità classica che propone l’avventura in stile retrò.

Già pubblicata la pagina su Steam del gioco, che viene promesso come in uscita il prossimo anno, nel 2021. Di recente Sega ha celebrato i sessant’anni dalla fondazione e per l’occasione ha ufficializzato un delizioso Sega Game Gear Micro che per il momento si potrà acquistare soltanto in Giappone.

