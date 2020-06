Questa fotocamera cancella il volto delle persone per proteggerle dal riconoscimento facciale

11 Giugno 2020 – 20:28

Si chiama Anonymous Camera e utilizza algoritmi di intelligenza artificiale che capiscono quando in una foto o in un video è inquadrata una persona. Il sistema rende poi i soggetti irriconoscibili in tempo reale con l'applicazione di filtri e la distorsione dell'audio, cancellando immediatamente il materiale originale.



Fonte: Fanpage Tech