Quando si potrà tornare a viaggiare in Europa?

11 Giugno 2020 – 12:03

(foto: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images)Dopo quattro mesi di chiusura, a partire dal 1° luglio ci sarà una “revoca graduale e parziale delle frontiere esterne” dell’Unione Europea. Ad annunciarlo è stato l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, permettendo così ai viaggiatori provenienti dalle zone fuori l’area Schengen di poter raggiungere l’Europa. Nei prossimi giorni, Bruxelles dovrebbe fornire un piano operativo con cui verranno indicati i criteri e le tempistiche con cui riaprire i confini extra-Ue. “Questa riapertura deve essere fatto in modo coordinato, proporzionato e non discriminatorio”, ha sottolineato il segretario di stato croato per gli affari europei e internazionali, Terezija Gras, ma è probabile che all’inizio non sarà permesso l’accesso ai turisti provenienti da paesi ad alto rischio, come gli Stati Uniti.

Più o meno nello stesso periodo, inoltre, dovrebbero essere sollevate tutte le restrizioni tra gli stati membri dell’Unione Europea, ripristinando la libera di circolazione di merci e persone: l’auspicio di Borrell è che l’intero processo venga completato entro la fine di giugno.

Dove si potrà viaggiare in Europa

I paesi europei non hanno adottato un approccio comune nella gestione delle riaperture tra stati. Ognuno sta decidendo in maniera autonoma, considerando il quadro epidemiologico dei paesi confinanti. Però, considerando un miglioramento generale nel numero di contagi e decessi, entro la fine di giugno si dovrebbe ritornare una situazione pre contagio. L’Austria – dopo un’intensa attività diplomatica bilaterale – ha annunciato che riaprirà i confini con l’Italia il 16 giugno. È consigliata, però, cautela per chi volesse recarsi in Lombardia. Il governo austriaco, però, ha deciso di mantenere le restrizioni con Svezia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna. In Svizzera rimangono i suoi controlli alle frontiera con l’Italia, ma è consentito dal 15 giugno l’ingresso di tutti i viaggiatori europei.

Lo stesso sta accadendo in Germania che consentirà libero accesso dal 16 giugno, in Francia e in Grecia invece sarà possibile dal 15 giugno (anche se in quest’ultima vige l’obbligo di quarantena per alcuni paesi fino al 1 luglio). L’ultima ad accogliere i cittadini europei sarà la Spagna che aspetterà fino ai primi di luglio. Già aperti, invece, sono i confini di Belgio, Slovenia, Ungheria e ovviamente Italia, dove è possibile recarsi già dall’inizio di questo mese.

