Le novità di Android 11 beta 1 (e come provarla)

11 Giugno 2020 – 12:03

(Foto: Google)Con un ritardo di una settimana rispetto all’originaria data del 3 giugno, Android 11 beta 1 si rende disponibile al download per testare e avere un’anteprima delle funzionalità della futura versione definitiva del sistema operativo mobile di Google. Scopriamo tutte le novità emerse finora e come fare per provarla.

Le novità di Android 11 beta 1

Dopo il primo contatto e le successive anticipazioni dalle developer preview, il futuro os di Google alza ancora un po’ l’angolo del tappeto per una bella sbirciata.

– Area notifiche rivoluzionate: la cosiddetta tendina sarà più ordinata e organizzata con le notifiche delle app di messaggistica alla WhatsApp nella parte più alta e possibilità di inserire quella più importante come prioritaria affinché sia sempre in testa e in grado di apparire anche nell’always-on-display e persino quando si è in modalità non disturbare. Le bolle fluttuanti sopra il resto (ben note per Facebook Messenger) saranno sempre più utilizzate.

– Suggerimenti migliori in digitazione: la tastiera ufficiale Gboard migliora ancora grazie al machine learning e intelligenza artificiale andando a suggerire in modo più preciso parole o emoji durante la digitazione.

– Power menu tutto nuovo: quando si premerà il tasto on/off per qualche instante non apparirà soltanto la voce per lo spegnimento o riavvio ma una pagina intera con le carte di Google Pay, biglietti d’aereo, dispositivi di domotica collegati e quant’altro.

– Controlli multimediali rinnovati: dal menu delle notifiche si potranno gestire i file multimediali in modo più profondo con passaggio da un dispositivo all’altro e più comandi.

– Autorizzazioni temporanee: novità già presente nelle versioni precedenti, si potranno garantire accessi solo momentanei alle app, che vengono azzerati al successivo uso o dopo un tot di tempo.

Come provare Android 11 beta 1

Per il momento si può scaricare e testare la versione preliminare del sistema operativo di Google soltanto sui modelli Pixel supportati dunque Google Pixel 2 e 2 Xl, Google Pixel 3 e 3 Xl, Google Pixel 3a e 3a Xl, Google Pixel 4 e 4 Xl; viene esclusa la prima generazione. I prossimi smartphone a entrare in lista saranno Oppo Find X2 e X2 Pro.

Ci sono tre possibili modi per scaricare questa versione ossia aderire al Programma beta dal sito ufficiale scaricando il pacchetto seguendo l’iter e con due metodi più elaborati ovvero tramite strumenti ufficiali con factory image oppure via ota o flash tool. Va da sé che Android 11 beta 1 sarà in versione non definitiva e potenzialmente con errori e bug e la procedura – se non apportata correttamente – potrebbe causare problemi, dunque si sconsiglia a un pubblico non esperto.

