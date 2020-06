Le icone della cultura pop ritratte come nei libri antichi di storia naturale

11 June 2020 – 17:17

Come sarebbe stato classificato e descritto un ippogrifo all’interno di un antico volume di storia naturale? E Baby Yoda? Ha provato a immaginarselo l’illustratore Austin Chet Phillips nella sua serie Innatural History, una raccolta di elaborazioni grafiche che calano le icone della cultura pop protagoniste di cartoni, fumetti, cinema, videogiochi e mitologia all’interno di un contesto decisamente vintage.

Una storia naturale immaginaria che tiene insieme Timon e Pumba del Re Leone con le scimmie volanti del Mago di Oz: alcune potete sfogliarle nella nostra gallery qui in alto, mentre su Etsy ne potete acquistare le stampe.

