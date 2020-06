La falla Eternal Darkness di W10 sotto attacco

11 June 2020 – 13:07

La vulnerabilità di Windows 10 nota come Eternal Darkness-SMBGhost obiettivo di attacchi potenzialmente gravi: aggiornare il PC non appena possibile.

Fonte: Punto Informatico