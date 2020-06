Il trailer della seconda stagione di Doom Patrol

11 Giugno 2020 – 12:03

https://www.youtube.com/watch?v=Ia5WAY8JtLk

Tornano i supereroi freak di Doom Patrol. Si tratta di una delle più strambe e folli serie tratte dai fumetti della Dc Comics e, infatti, dopo un primo ciclo di episodi distribuiti l’anno scorso negli Stati Uniti da Dc Universe (mentre da noi sono arrivati su Amazon Prime Video), ora la seconda stagione fa un salto di qualità debuttando sulla nuova piattaforma di streaming Hbo Max. Una specie di promozione sul campo, quindi, che lascia anche molti fan interdetti rispetto al destino della stessa Dc Universe, ma che al contempo conferma la qualità sopra le righe di questa produzione (che in qualche modo ha sfidato i canoni delle narrazioni supereroistiche degli ultimi anni).

Il primo trailer dei nuovi episodi, svelato in queste ore, reintroduce i personaggi che abbiamo imparato a conoscere fino a qui: dall’ingombrante robottone dal cuore tenero Robotman (interpretato da Brendan Fraser) all’enigmatico Negative Man (Matt Bomer), passando per Elasti-Woman (April Bowlby) ancora non del tutto padrona del suo corpo e le 64 personalità diverse di Jane (Diane Guerrero), senza dimenticare Cyborg (Joivan Wade). Tutti loro devono ancora compiere un percorso per liberarsi dal passato traumatico. E poi, dopo aver sconfitto nella prima stagione Mr. Nobody, devono anche accettare il tradimento del loro mentore Chief (Timothy Dalton).

Dunque, i folli eroi si ritrovano adesso intrappolati e miniaturizzati in una pista di automobili giocattolo. E, appunto, devono riorganizzarsi e sperimentare i poteri in questa situazione, oltre a prendersi cura di un nuovo membro della famiglia decisamente poco convenzionale, ovvero Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), figlia di Chief e animata da poteri sconosciuti che rischiano di scatenare l’inferno e portare la distruzione della Terra. Doom Patrol debutterà negli Stati Uniti su Hbo Max il 25 giugno, mentre nel nostro paese arriverà nei prossimi mesi.

