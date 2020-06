eBay Tech Week: sconto per Lenovo IdeaPad S145

11 Giugno 2020 – 13:48

Con processore Intel Pentium N5000, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, il laptop Lenovo IdeaPad S145 oggi è in offerta su eBay a prezzo scontato.

The post eBay Tech Week: sconto per Lenovo IdeaPad S145 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico