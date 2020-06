B Heroes: vince l’edizione 2020 la startup ACBC

11 Giugno 2020 – 19:48

E’ terminata la docu-serie B Heroes prodotta da Sky e Intesa San Paolo: il contest ha premiato la startup ACBC che produce scarpe personalizzabili.

