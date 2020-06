Windows 10 May 2020 Update, prosegue il rollout

10 Giugno 2020 – 16:49

La distribuzione dell’aggiornamento 2004 (20H1) di Windows 10 prosegue interessando nuovi dispositivi, come confermato oggi da Microsoft.

Fonte: Punto Informatico