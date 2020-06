UE e coronavirus: di fake news, danni e politica

10 Giugno 2020 – 19:48

La Commissione Europea torna in campo contro le fake news, ma ai proclami non sembra far seguito una strategia chiara d’azione: il nemico è il Cremlino.

