Questo sito trova tutte le foto di una persona esistenti online

10 June 2020 – 17:06

Si chiama Pimeyes, non ha bisogno di nomi e cognomi ed è un esempio di come la privacy online sia facilmente a rischio. Funziona come un motore di ricerca per immagini ma, anziché trovare le corrispondenze esatte della foto caricata, isola i tratti somatici dei soggetti per ricercare sul web tutte le altre foto in cui compaiono.Continua a leggere



Si chiama Pimeyes, non ha bisogno di nomi e cognomi ed è un esempio di come la privacy online sia facilmente a rischio. Funziona come un motore di ricerca per immagini ma, anziché trovare le corrispondenze esatte della foto caricata, isola i tratti somatici dei soggetti per ricercare sul web tutte le altre foto in cui compaiono.

Continua a leggere Si chiama Pimeyes, non ha bisogno di nomi e cognomi ed è un esempio di come la privacy online sia facilmente a rischio. Funziona come un motore di ricerca per immagini ma, anziché trovare le corrispondenze esatte della foto caricata, isola i tratti somatici dei soggetti per ricercare sul web tutte le altre foto in cui compaiono.

Fonte: Fanpage Tech