I migliori fitness tracker per l’estate 2020

10 June 2020 – 11:57

L’estate 2020 è ormai alle porte e con la bella stagione e la possibilità di uscire – con le dovute cautele – uno dei gadget più utili per l’attività fisica è la smartband ossia il bracialetto tech da indossare per monitorare prestazioni e parametri. Ecco i cinque migliori fitness tracker sui quali puntare in questo momento spendendo una cifra abbordabile.

Xiaomi Mi Band 5

(Foto: Xiaomi)Verrà presentata ufficialmente tra due giorni, ma di Xiaomi Mi Band 5 si conosce già tutto compreso il prezzo visto il pre-ordine già scattato su Gearbest, dove è andato subito esaurito. Con prezzi da 35 euro, si avrà un braccialetto in silicone nero, giallo, rosso o verde, oled da 1,2 pollici, chip nfc per pagamenti (sembra con Mastercard), monitoraggio anche dell’ossigenazione e ciclo mestruale e tante attività (11) compreso lo yoga, ci sarà la ricarica magnetica e supporto Alexa.

Huawei Band 4 Pro

(Foto: Huawei)Eccellente il rapporto qualità/prezzo per Huawei Band 4 Pro ossia la quarta generazione di questo smartband che punta su schermo amoled da 0.95 pollici, gps, cardiotachimetro, acceleratore, sensore di presenza a infrarossi e batteria da 12 ore. Tra le funzioni, tempi di recupero, valore V02 Max e monitoraggio del sonno TruSleep 2.0. Costa 59 euro.

Honor Band 5

(Foto: Honor)Altro ottimo fitness tracker economico ma completo, Honor Band 5 monta uno schermo amoled da 0.95 pollici, batteria da 100 mAh per due settimane di vita, cardiofrequenzimetro, sensore per il livello di ossigenazione del sangue, nfc e bluetooth. Si trova a 36,99 euro.

Samsung Galaxy Fit e

(Foto: Samsung)Proposta economica ma di livello, Samsung Galaxy Fit e include in 15 grammi e al costo di 39 euro un display da 0,74 pollici, cardiofrequenzimetro, batteria da 7 giorni di autonomia, vibrazione, impermeabilità fino a 50 metri e compatibilità con svariate attività fisiche.

Fitbit Charge 4

(Foto: Fitbit)Per chi cerca un modello leggermente più caro, ma più completo c’è il top di gamma di Fitbit ovvero Charge 4 che include un ricevitore gps per rilevare la posizione e relativi dati di spostamento e velocità, supporto a Fitbit Pay per pagare contactless e possibilità di essere utilizzato senza problemi anche sott’acqua grazie al sensore di pressione. Costa 149,99 euro.

