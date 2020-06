Huawei Matebook D 15, sconto per la eBay Tech Week

10 June 2020 – 13:00

Il laptop MateBook D 15 di Huawei con processore AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in sconto oggi su eBay in occasione della Tech Week.

The post Huawei Matebook D 15, sconto per la eBay Tech Week appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico