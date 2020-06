Food delivery: Just Eat Takeway e Grubhub insieme?

10 Giugno 2020 – 19:48

Possibile una stretta di mano tra l’europea Just Eat Takeway e la statunitense Grubhub: l’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve.

