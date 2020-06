Fake news: l’UE chiama Facebook, Google e Twitter

10 June 2020 – 12:51

Da Bruxelles la richiesta ai giganti del mondo online: fornire un report mensile con le iniziative messe in campo per combattere la disinformazione.

The post Fake news: l’UE chiama Facebook, Google e Twitter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico