Ecco l’amaca da scrivania per l’ufficio

10 Giugno 2020 – 12:03

L’amaca da scrivania di Human Solution (foto: www.thehumansolution.com)A qualcuno è mancato, durante i mesi di lockdown. Altri non ci tornerebbero, abituati come sono allo smart working. Ma per tutti l’ufficio è uno dei posti in cui si passano, normalmente, diverse ore. Per renderlo più accogliente e rilassante un’azienda statunitense specializzata in forniture per i luoghi di lavoro si è inventata un’amaca da appendere sotto alla scrivania. Per schiacciare un pisolino in pausa pranzo, staccare mentre si beve un caffè o fare una call in comodità.

L’idea arriva dalla Human Solution di Austin, in Texas, che la propone come soluzione per chi passa tante ore in ufficio, ha bisogno di cambiare spesso postura e rende di più facendo dei brevi riposini. Disponibile in grigio e in azzurro, l’amaca può essere agganciata alla struttura della scrivania (il sito spiega che è compatibile con alcuni modelli di tavolo della stessa azienda) con appositi ganci. Regge fino 200 libbre (circa 90 chili), ma nella confezione si trovano anche le corde per attaccarla agli alberi: in questo caso la portata arriva a 180 chili.

Costa 95 dollari, però al momento è in vendita online a 55 dollari (circa 48 euro). Se sdraiarvi al lavoro vi sembra un po’ troppo, la Human Solution propone anche un’altra soluzione: una mini-amaca, sempre da agganciare alla scrivania, per appoggiare i piedi. Il suo prezzo è 69 dollari, anche se adesso la trovate a 29 dollari, cioè 25,50 euro.

Fonte: Wired