Conoscere meglio gli attori Noah Centineo e Lana Condor con una Autocomplete Interview

10 Giugno 2020 – 18:03

Le commedie romantiche avranno perso lo smalto dei tempi d’oro, ma su Netflix il genere è ancora molto rappresentato, soprattutto nella sua variante dedicata al pubblico adolescente. Lo dimostrano numerosi film con attori giovani e carini, categoria alla quale ascrivere anche Noah Centineo e Lana Condor, protagonisti di Tutte le volte che ho scritto ti amo. In questa pellicola i due attori interpretano Lara Jean e Peter. La coppietta ufficializza la relazione ma sulla scena comprare un certo John Ambrose, uno dei cinque destinatari delle lettere d’amore scritte dalla ragazza anni prima.

Se avete visto (o volete vedere) il film, date prima un occhio a questa Autocomplete Interview dove si raccontano rispondendo alle domande più cercate su Google. Un utente vuole sapere come si pronuncia il cognome Centineo, ma a quanto pare non è cosa semplice. L’attore, noto per la serie The Fosters, è stato scoperto a un’audizione alla quale era andato per accompagnare la sorella, su richiesta dei genitori. Centineo spiega anche il segreto della sua forma fisica, anzi, del suo workout: dormire (sembra facile, in effetti).

Lana Condor, invece, ha origini vietnamite, 22 anni e poca voglia di aprire un profilo Snapchat. Legge esclusivamente libri gialli e in famiglia la prendono in giro per questo. Nel suo curriculum figura anche il film Alita, angelo della battaglia, la pellicola di Robert Rodriguez che ha incassato molto a livello mondiale, pur passando per un flop di critica.

The post Conoscere meglio gli attori Noah Centineo e Lana Condor con una Autocomplete Interview appeared first on Wired.

Fonte: Wired